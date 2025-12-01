Journée internationale des pulls de noël Andernos-les-Bains
Journée internationale des pulls de noël Andernos-les-Bains vendredi 19 décembre 2025.
Journée internationale des pulls de noël
Coeur de ville Andernos-les-Bains Gironde
Vos commerçants participent à la journée internationale des pulls de noël aussi surnommée journée du pull moche de noël !
Vos commerçants porteront ces pulls kitsch et colorés !
Venez vous aussi avec votre plus beau pull, et partager une journée festive et d’autodérision. .
Coeur de ville Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 21 91 91 jacques@laboutikdeco.fr
