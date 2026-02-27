Journée Internationale des Villaines Meufs à la Tour des Villains

La Tour des Villains Le Montsaugeonnais Haute-Marne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Tout public

À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, la Tour des Villains a imaginé une journée sur-mesure, placée sous le signe de la détente, de la prise de confiance en toi et de l’autonomie.

De nombreux et nombreuses professionnel.les du bien être et d’autres domaines s’unissent pour proposer aux Villaines Meufs de tous âges une multitude d’activités à moindre coût: Massages et ateliers d’Aromathérapie par Aroma Dolce Massages par la chaleur avec Maka Zuya Sophrologie et Relaxation par Les 5 sens Voyages Sonores avec Denis Tisserand Yoga et cercle de paroles avec Delphine Ruot Socio-esthétisme avec Jennifer Sauvage Ateliers d’Art Thérapie avec L’Effet Bulle Réalisation de portraits photographiques par l’œil de Jade Ateliers brico…

Accessible toute la journée avec ou sans pass Ecoute et conseils par le CIDFF 52 Présentation de ivres par L’Antre de Livres Show Room Salon de thé…

Pour le 12H, la tour des Villains te proposera un brunch locavore avec 3 formules au choix selon ta faim (10€ 15€ 20€)

Puisqu’on ne veut pas que tes enfants puissent être un frein à ta participation, on a pensé à tout !

Sur placez nous avons imaginé un tas d’activités pour amuser tes bambins à partir de 4 ans ! Ce service de garde est uniquement sur inscription préalable. .

La Tour des Villains Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 55 18 tour@montsaugeon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée Internationale des Villaines Meufs à la Tour des Villains Le Montsaugeonnais a été mis à jour le 2026-02-25 par Antenne du Pays de Langres