Journée Internationale du droit des Femmes Local de l’Accorderie du Pays Diois Die jeudi 26 février 2026.
Local de l’Accorderie du Pays Diois 21-23 Rue Camille Buffardel Die Drôme
Début : 2026-02-26 18:30:00
fin : 2026-02-26 20:30:00
2026-02-26 2026-03-06 2026-03-07 2026-04-10
Dans le cadre de la journée internationale des droits des Femmes, l’Accorderie du Pays Diois propose 4 rendez-vous de rencontre et d’échange.
Local de l’Accorderie du Pays Diois 21-23 Rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 28 90 53 die@accorderie.fr
English :
To mark International Women’s Rights Day, the Pays Diois Accorderie is organizing 4 meetings and exchanges.
