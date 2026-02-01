Journée Internationale du droit des Femmes Local de l’Accorderie du Pays Diois Die

Journée Internationale du droit des Femmes

Local de l’Accorderie du Pays Diois 21-23 Rue Camille Buffardel Die Drôme

Début : 2026-02-26 18:30:00

fin : 2026-02-26 20:30:00

2026-02-26 2026-03-06 2026-03-07 2026-04-10

Dans le cadre de la journée internationale des droits des Femmes, l’Accorderie du Pays Diois propose 4 rendez-vous de rencontre et d’échange.

English :

To mark International Women’s Rights Day, the Pays Diois Accorderie is organizing 4 meetings and exchanges.

