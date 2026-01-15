Journée internationale du droit des femmes LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Journée internationale du droit des femmes

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-08

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous vous proposons une semaine de programmation cinéma riche et engagée. Au programme projections, rencontres et quizz autour de films qui mettent en lumière les conditions et les droits des femmes à travers le monde.

Cette année, la sélection nous fera voyager en France, en Amérique du Nord, au Chili, en Iran et au Congo, offrant des regards multiples sur les luttes, les enjeux et les histoires de femmes dans des contextes culturels et sociaux variés. Une occasion unique de découvrir, réfléchir et échanger autour du cinéma et des droits des femmes.

> Tarifs adulte 7€, étudiant 6€, enfant 5€, abonnée 5,80€.

> Tout public.

> Salle de cinéma. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

English :

To mark International Women’s Rights Day, we’re offering a week of rich and committed cinema programming. On the program: screenings, meetings and quizzes based on films that highlight the conditions and rights of women around the world.

This year’s selection will take us to France, North America, Chile, Iran and the Congo, offering multiple perspectives on the struggles, issues and stories of women in a variety of cultural and social contexts. A unique opportunity to discover, reflect and exchange on cinema and women’s rights.

