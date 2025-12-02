Journée internationale du handicap Route du port de lavéra Martigues

Journée internationale du handicap

Mardi 2 décembre 2025 de 9h à 17h. Route du port de lavéra Parc des sports Florian Aurélio Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 09:00:00

fin : 2025-12-02 17:00:00

Date(s) :

2025-12-02

Venez échanger, partager, témoigner, questionner, débattre, vous informer. L’inclusion par le sport, la culture, l’école, le jeu … Des journées pour le vivre-ensemble à Martigues.

– ANIMATIONS, STANDS D’INFORMATIONS, EXPOSITIONS

12h Ouverture de la journée par M. Gaby Charroux, président du CIAS et maire de Martigues.

Traduction en LSF.



– ATELIERS GRATUITS (Inscription sur place)

– Stands autour de la question de l’handicap et de l’inclusion. Pour enfants et adultes.

– Initiation aux sports adaptés, à l’athlétisme, au BMX, aux parcours de motricité, à la pétanque inclusive, aux jeux de lettres. Apprentissages ludiques.

– Découverte du braille, du chant en choral inclusif, de la peinture, de l’équithérapie et e la sophrologie.

– Jeux autour de la différence, échanges sur la vie affective et sexuelle, mise en situation de handicap en réalité virtuelle, sollicitations sensorielles.



STANDS D’INFORMATIONS

MDPH 13 CPAM la Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos …



EXPOSITIONS

– Dispositif d’aide à la baignade de la ville de Martigues.

– Création d’un puzzle Unissons nos pièces par les dispositifs ULIS.

– Rêver au travail , photos réalisées par l’ESAT de la Chrysalide de Martigues et Port-de-Bouc.

– Kart par l’association Karting RGKH.



FORUM DE l’EMPLOI, DE L’INSERTION ET DE LA FORMATION

Avec job-dating en présence de recruteurs et organismes de formations et d’accompagnements du territoire, co-organisé par France Travail de Martigues, Cap Emploi 13, la Métropole Aix-Marseille-Provence, la Mission Locale et leurs partenaires.



TABLES RONDES

– De 9h à 10h30 Atelier Bienvenue à la retraite pour les seniors en situation de handicap ou pas.

– De 9h à 10h30 L’insertion professionnelle des personnes en situation de souffrance psychique.

– De 10h30 à 11h30 Dispositif ULIS lycée avant, pendant, après… Quels accompagnements professionnels vers son futur métier ?



RESTAURATION SUR PLACE

Service traiteur de l’ESAT des Étangs de Port-de-Bouc Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos.



POSSIBILITÉ D’ACCOMPAGNEMENT

Dans le cadre du projet mobilité, le CIAS du Pays de Martigues peut véhiculer les personnes en situation de handicap et leur aidant. Attention pas de véhicule adapté. Réservation au 04 42 44 36 16. .

Route du port de lavéra Parc des sports Florian Aurélio Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 64 19 91

English :

Come exchange, share, testify, question, debate, inform you. Inclusion through sport, culture, school, play… Days for living together in Martigues.

German :

Kommen Sie, tauschen Sie sich aus, teilen Sie, bezeugen Sie, hinterfragen Sie, debattieren Sie, informieren Sie sich. Inklusion durch Sport, Kultur, Schule, Spiel… Tage des Zusammenlebens in Martigues.

Italiano :

Venite a scambiare, condividere, testimoniare, interrogare, discutere e informarvi. Inclusione attraverso lo sport, la cultura, la scuola, i giochi? Giorni di convivenza a Martigues.

Espanol :

Ven a intercambiar, compartir, testificar, cuestionar, debatir, informarte. Inclusión a través del deporte, la cultura, la escuela, el juego… Días de convivencia en Martigues.

L’événement Journée internationale du handicap Martigues a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme de Martigues