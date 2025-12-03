JOURNÉE INTERNATIONALE DU HANDICAP Esplanade Turco Valras-Plage

JOURNÉE INTERNATIONALE DU HANDICAP

Valras-Plage

Cette manifestation, ouverte à tous les publics, vise à changer le regard sur le handicap et à faire découvrir le handisport et le sport adapté dans une ambiance conviviale et participative.

À l’occasion de la Semaine internationale du handicap, la Ville de Valras-Plage organise avec le concours du Département de l’Hérault et le soutien logistique et humain d’Hérault Sport, une journée événement dédiée à la promotion des droits, du bien-être et de l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Parcours d’accessibilité, démonstrations, ateliers sportifs et stands d’information seront au programme de cette journée soutenues par de nombreux partenaires.

Lieu Esplanade Turco (lieu de repli en cas d’intempéries = Palais de la mer) .

English :

This event, open to all, aims to change the way people look at disability and to introduce them to handisport and adapted sport in a friendly, participatory atmosphere.

German :

Diese Veranstaltung, die allen Menschen offen steht, soll den Blick auf Behinderungen verändern und den Behindertensport und den angepassten Sport in einer freundlichen und partizipativen Atmosphäre bekannt machen.

Italiano :

L’evento, aperto a tutti, mira a cambiare il modo in cui le persone guardano alla disabilità e a far conoscere lo sport per disabili e adattato in un’atmosfera amichevole e partecipativa.

Espanol :

El evento, abierto a todos, pretende cambiar la mirada sobre la discapacidad y dar a conocer el deporte adaptado y para discapacitados en un ambiente cordial y participativo.

