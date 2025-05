Journée internationale du logiciel libre – Le Blanc, 17 mai 2025 10:00, Le Blanc.

Journée internationale du logiciel libre 14 quai Aubépin Le Blanc Indre

Gratuit

Début : Samedi 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 18:00:00

2025-05-17

Venez découvrir les logiciels libres… c’est la journée pour vous lancer.

Toute la journée démonstration, diagnostic, installation de logiciels libres, etc. Si vous voulez créer un animation, aménager l’intérieur de votre maison, effacer un élément gênant sur une photo et bien d’autres choses encore, cette journée est pour vous. EUR.

14 quai Aubépin

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 52 61 14 45 contact@reparlab.org

English :

Come and discover free software… it’s the day to get started.

German :

Kommen Sie und entdecken Sie freie Software … es ist der Tag, um loszulegen.

Italiano :

Venite a scoprire il software libero… è il giorno giusto per iniziare.

Espanol :

Venga a descubrir el software libre… es el día para empezar.

L’événement Journée internationale du logiciel libre Le Blanc a été mis à jour le 2025-05-05 par Destination Brenne