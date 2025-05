Journée internationale du lynx avec FERUS au parc animalier d’Argelès-Gazost – Parc Animalier des Pyrénées Ayzac-Ost, 11 juin 2025 08:30, Ayzac-Ost.

Journée internationale du lynx avec FERUS au parc animalier d’Argelès-Gazost Mercredi 11 juin, 10h30 Parc Animalier des Pyrénées libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-11T10:30:00+02:00 – 2025-06-11T16:30:00+02:00

Fin : 2025-06-11T10:30:00+02:00 – 2025-06-11T16:30:00+02:00

L’association FERUS travaille depuis 2003 en faveur d’une cohabitation avec les 3 grands prédateurs en France : l’ours, le loup et le lynx. Pour cette journée internationale du lynx, FERUS propose un stand avec des ressources documentaires à disposition pour en apprendre sur ce grand félin mais également sur les autres prédateurs. Des petits jeux seront à disposition sur le stand et une conférence pour mieux comprendre la population de lynx en France aura lieu à 14h.

Parc Animalier des Pyrénées 60 bis avenue des Pyrénées Ayzac-Ost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0646621947 »}]

