Journée internationale du sommeil au Quartier Santé de QJ QJ – Quartier Jeunes Paris

Mercredi 18 mars, entre 14h30 et 17h30 (séances d’une heure)

Le Quartier Santé propose un atelier de prévention sur les réseaux sociaux. Venez découvrir comment les réseaux sociaux influencent notre attention et en quoi cela impacte la qualité du sommeil. Cet atelier ludique se terminera par des conseils concrets pour mieux utiliser les écrans et favoriser un meilleur sommeil.

Jeudi 19 mars, de 14h30 à 16h30, dans la salle détente

Le Quartier Santé, en partenariat avec les éducateurs sportifs de la Ville de Paris, vous propose un atelier sport-santé de 20 minutes. Venez comprendre et expérimenter des exercices simples à réaliser chez vous pour faciliter l’endormissement.

gratuit

Réservation conseillée pour les groupes

Public adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 30 ans.

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris

qjsante@paris.fr



