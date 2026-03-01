Journée internationale du sommeil au Quartier Santé de QJ QJ – Quartier Jeunes Paris
Journée internationale du sommeil au Quartier Santé de QJ QJ – Quartier Jeunes Paris mercredi 18 mars 2026.
Mercredi 18 mars, entre 14h30 et 17h30 (séances d’une heure)
Le Quartier Santé propose un atelier de prévention sur les réseaux sociaux. Venez découvrir comment les réseaux sociaux influencent notre attention et en quoi cela impacte la qualité du sommeil. Cet atelier ludique se terminera par des conseils concrets pour mieux utiliser les écrans et favoriser un meilleur sommeil.
Jeudi 19 mars, de 14h30 à 16h30, dans la salle détente
Le Quartier Santé, en partenariat avec les éducateurs sportifs de la Ville de Paris, vous propose un atelier sport-santé de 20 minutes. Venez comprendre et expérimenter des exercices simples à réaliser chez vous pour faciliter l’endormissement.
À l’occasion de la Journée internationale du sommeil, le Quartier Santé propose deux actions : l’une sur l’impact des écrans, l’autre sur les effets du sport sur le sommeil.
Le jeudi 19 mars 2026
de 14h30 à 16h30
Le mercredi 18 mars 2026
de 14h30 à 17h30
gratuit
Réservation conseillée pour les groupes
Public adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 30 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-18T15:30:00+01:00
fin : 2026-03-19T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-18T14:30:00+02:00_2026-03-18T17:30:00+02:00;2026-03-19T14:30:00+02:00_2026-03-19T16:30:00+02:00
QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris
qjsante@paris.fr
Afficher la carte du lieu QJ – Quartier Jeunes et trouvez le meilleur itinéraire