Journée internationale du sport féminin route de Nonnes Châtellerault Châtellerault

Journée internationale du sport féminin

2026-01-23

2026-01-23

Vendredi 23 janvier, de 9h à 20h, rendez-vous à la salle Omnisport pour une journée entièrement dédiée aux femmes et au plaisir de bouger !

Que vous soyez débutante ou adepte confirmée, cette journée est l’occasion parfaite pour explorer une variété d’activités sportives et de bien-être, dans une ambiance conviviale et sans pression. Venez découvrir, essayer et partager un moment sportif !

Pour qui ?

Toutes les femmes de 14 à 99 ans sont les bienvenues.

C’est gratuit et sans inscription il suffit de passer la porte de la salle Omnisport pour profiter des ateliers et des séances proposées tout au long de la journée.

Faites passer le mot et venez entre amies, en famille ou même en solo. Le sport féminin est à l’honneur, et c’est vous qui en êtes les stars ! .

route de Nonnes Châtellerault Salle omnisports Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 19 84 67

