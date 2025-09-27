Journée internationale du Tourisme aux Bains des Docks Quai de la Réunion Le Havre

Début : 2025-09-27 10:50:00

fin : 2025-09-27 17:50:00

Célébrez la Journée Internationale du Tourisme aux Bains des Docks !

Rejoignez-nous aux Bains des Docks le samedi 27 septembre de 10h à 17h.

Au programme

– Stand culturel testez vos sens et vos connaissances (épices, mots à deviner) et tentez de remporter 2 entrées balnéo + 2 entrées piscine !

– Danse afro deux sessions pleines d’énergie à 10h30 et 13h pour vous mettre en mouvement.

Et en bonus dites bonjour à l’accueil du centre dans une langue étrangère et vous aurez droit à un bonbon ! .

Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 29 55 contact@les-bains-des-docks.com

