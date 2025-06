Journée internationale du Yoga – Cabourg 20 juin 2025 10:00

Calvados

Journée internationale du Yoga Plage devant Thalazur Cabourg Calvados

Début : 2025-06-20 10:00:00

fin : 2025-06-20 11:00:00

2025-06-20

À l’occasion de la Journée Internationale du Yoga, venez profiter d’une séance gratuite d’Hatha Yoga d’une heure en plein air, animée par Sharon Walia.

Un moment de détente et de recentrage, face à la mer, sur la plage située devant le Thalazur de Cabourg. Accessible à tous niveaux, cette pratique douce est idéale pour découvrir le yoga ou simplement se reconnecter à soi dans un cadre apaisant.

Pensez à apporter tapis, serviette et bouteille d’eau.

Plage devant Thalazur

Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 09 98 37 45 sharonwalia.art@gmail.com

English : Journée internationale du Yoga

On the occasion of International Yoga Day, come and enjoy a free one-hour outdoor Hatha Yoga session, led by Sharon Walia.

A moment of relaxation and centering, facing the sea, on the beach in front of Cabourg’s Thalazur. Accessible to all levels, this gentle practice is ideal for discovering yoga or simply reconnecting with yourself in a soothing setting.

Please bring mat, towel and water bottle.

German : Journée internationale du Yoga

Anlässlich des Internationalen Yoga-Tages können Sie eine kostenlose einstündige Hatha-Yoga-Stunde im Freien unter der Leitung von Sharon Walia genießen.

Ein Moment der Entspannung und der Neuausrichtung, mit Blick auf das Meer, am Strand vor dem Thalazur in Cabourg. Diese sanfte Praxis ist für alle Niveaus zugänglich und ideal, um Yoga zu entdecken oder sich einfach in einer beruhigenden Umgebung wieder mit sich selbst zu verbinden.

Bitte bringen Sie eine Matte, ein Handtuch und eine Flasche Wasser mit.

Italiano :

In occasione della Giornata internazionale dello yoga, venite a godervi una sessione gratuita di Hatha Yoga di un’ora all’aperto, condotta da Sharon Walia.

Un momento di rilassamento e centratura, di fronte al mare, sulla spiaggia di fronte al Thalazur di Cabourg. Accessibile a tutti i livelli, questa pratica dolce è ideale per scoprire lo yoga o semplicemente per riconnettersi con se stessi in un ambiente rilassante.

Ricordate di portare il vostro tappetino, l’asciugamano e una bottiglia d’acqua.

Espanol :

Con motivo del Día Internacional del Yoga, venga a disfrutar de una sesión gratuita de una hora de Hatha Yoga al aire libre, dirigida por Sharon Walia.

Un momento de relajación y centrado, frente al mar, en la playa frente al Thalazur de Cabourg. Accesible a todos los niveles, esta práctica suave es ideal para descubrir el yoga o simplemente para reconectar con uno mismo en un entorno relajante.

No olvide traer su esterilla, toalla y botella de agua.

