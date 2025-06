Journée internationale du yoga et fête de la musique – Lacapelle-Biron 21 juin 2025 07:00

Lot-et-Garonne

Journée internationale du yoga et fête de la musique Maison pour tous Lacapelle-Biron Lot-et-Garonne

Début : 2025-06-21 07:00:00

fin : 2025-06-21 23:00:00

2025-06-21

Venez célébrer la Journée Internationale du Yoga et la Fête de la Musique les 20, 21 et 22 juin.

✨ Bhajans et chants védiques avec des artistes français et internationaux

Pratiques de yoga et méditation

Pujas et récitations de mantras

Cuisine végétarienne saine et équilibrée

Un rassemblement unique réunissant des intervenants de divers mouvements Bhakti, dans une atmosphère de partage et de sincérité, sur le chemin du Sanatana Dharma. .

Maison pour tous

Lacapelle-Biron 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Journée internationale du yoga et fête de la musique

Come celebrate International Yoga Day and the Fête de la Musique on June 20, 21, and 22.

✨ Bhajans and Vedic chants with French and international artists

Yoga and meditation practices

Pujas and mantra recitations

Healthy and balanced vegetarian cuisine

German : Journée internationale du yoga et fête de la musique

Feiern Sie den Internationalen Yogatag und die Fête de la Musique am 20., 21. und 22. Juni.

? Bhajans und vedische Gesänge mit französischen und internationalen Künstlern

? Yoga-Praktiken und Meditation?

? Pujas und Mantra-Rezitationen?

? Gesunde vegetarische Küche

Italiano :

Venite a festeggiare la Giornata internazionale dello yoga e la Festa della musica il 20, 21 e 22 giugno.

? Bhajan e canti vedici con artisti francesi e internazionali

? Pratiche di yoga e meditazione

? Puja e recitazioni di mantra

? Cucina vegetariana sana ed equilibrata

Espanol : Journée internationale du yoga et fête de la musique

Venga a celebrar el Día Internacional del Yoga y la Fiesta de la Música los días 20, 21 y 22 de junio.

? Bhajans y cantos védicos con artistas franceses e internacionales

? Prácticas de yoga y meditación

? Pujas y recitación de mantras

? Cocina vegetariana sana y equilibrada

