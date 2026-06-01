Journée internationale du Yoga Pré de l’église Retjons

Retjons

Journée internationale du Yoga

Pré de l’église 44 Chemin de Largelère Retjons Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:30:00

fin : 2026-06-21 11:30:00

Date(s) :

2026-06-21

À l’occasion de la Journée internationale du Yoga, Sandrine de Samanaha Yoga propose deux séances découverte de Hatha Yoga.

Cette initiation est ouverte aux hommes, femmes et enfants à partir de 9 ans. Les séances se dérouleront dans le pré de l’église (selon les conditions météorologiques).

À l’occasion de la Journée internationale du Yoga, Sandrine de Samanaha Yoga propose deux séances découverte de Hatha Yoga.

Cette initiation est ouverte aux hommes, femmes et enfants à partir de 9 ans. Les séances se dérouleront dans le pré de l’église (selon les conditions météorologiques).

Participation libre. Pensez à apporter votre tapis et à réserver. .

Pré de l’église 44 Chemin de Largelère Retjons 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 00 13 21

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English : Journée internationale du Yoga

%C0 To celebrate International Yoga Day, Sandrine from Samanaha Yoga is offering two introductory Hatha Yoga sessions.

This introductory session is open to men, women, and children ages 9 and up. The sessions will take place near the church (weather permitting).

L’événement Journée internationale du Yoga Retjons a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Landes d’Armagnac