Journée internationale du Yoga Pré de l’église Retjons
Journée internationale du Yoga Pré de l’église Retjons dimanche 21 juin 2026.
Retjons
Journée internationale du Yoga
Pré de l’église 44 Chemin de Largelère Retjons Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:30:00
fin : 2026-06-21 11:30:00
Date(s) :
2026-06-21
À l’occasion de la Journée internationale du Yoga, Sandrine de Samanaha Yoga propose deux séances découverte de Hatha Yoga.
Cette initiation est ouverte aux hommes, femmes et enfants à partir de 9 ans. Les séances se dérouleront dans le pré de l’église (selon les conditions météorologiques).
À l’occasion de la Journée internationale du Yoga, Sandrine de Samanaha Yoga propose deux séances découverte de Hatha Yoga.
Cette initiation est ouverte aux hommes, femmes et enfants à partir de 9 ans. Les séances se dérouleront dans le pré de l’église (selon les conditions météorologiques).
Participation libre. Pensez à apporter votre tapis et à réserver. .
Pré de l’église 44 Chemin de Largelère Retjons 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 00 13 21
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English : Journée internationale du Yoga
%C0 To celebrate International Yoga Day, Sandrine from Samanaha Yoga is offering two introductory Hatha Yoga sessions.
This introductory session is open to men, women, and children ages 9 and up. The sessions will take place near the church (weather permitting).
L’événement Journée internationale du Yoga Retjons a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Landes d’Armagnac