Journée Internationale du Yoga Soorts-Hossegor
Journée Internationale du Yoga Soorts-Hossegor samedi 20 juin 2026.
Soorts-Hossegor
Journée Internationale du Yoga
Les jardins du casino d’Hossegor Soorts-Hossegor Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Cours de Yoga gratuit
A l’occasion de la Journée internationale du Yoga, l’association Yogasudlandes propose le samedi 20 Juin 2026 dans les jardins du casino d’Hossegor (en cas de pluie repli dans la salle municipale Darmante au-dessus des halles centre Hossegor) un cours de yoga gratuit ouvert à tous de 16h15 à 17h45 .
Venez avec votre tapis! .
Les jardins du casino d’Hossegor Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Journée Internationale du Yoga
Free yoga classes
L’événement Journée Internationale du Yoga Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Hossegor
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