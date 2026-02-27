Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes Divers lieux, voir programme Martigues

Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes

Du 01/03 au 31/03/2026 tous les jours. Divers lieux, voir programme Dans toute la ville Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-31

2026-03-01

Retrouvez le programme de la journée de la femme à Martigues. Expositions, conférences, marches, spectacles….Un programme riche et varié.

Programme 2026



Du 2 au 31 mars Exposition martégales célèbres réalisée par le CCAS de la ville de Martigues.

Découvrez le parcours d’exception de femmes actuelles nées à Martigues. Dans le cadre de la journée professionn’elles du 5 mars, 9h-12h, salle Gagarine à Port de Bouc.

France Travail (124, avenue Clément Escoffier) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.



Le 3 mars à 20h et le 4 mars à 15h Spectacle Doutes.

De Malika Fecih. Avec Catherine Lecoq, Fanny Roger et Belkacem Tir. Mise en scène Dominique Sicilia. Son Laurent Lecoq. Une mère et sa fille dans la tourmente de la maladie d’Alzheimer. A la salle J. Prévert.



Du 6 au 31 mars Exposition Art et sciences, elles ont changé nos vies .

Inauguration par Gaby Charroux, maire de Martigues, le 6 mars à 16h30. Prises de paroles des femmes du Centre social Jeanne Pistoun. Table de lecture de la médiathèque Louis Aragon. Dans le hall de l’Hôtel de ville (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h).

Exposition à la médiathèque L. Aragon du 1er au 14 avril.



Samedi 7 mars de 11h à 13h Grande marché pour l’égalité. Au départ du Jardin de Ferrières.



Lundi 9 mars de 18h à 20h Initiation à l’escalade avec le club Alpin Français Martigues Crau Alpilles. Au gymnase H. Wallon.



Lundi 9 mars à 18h30 Documentaire Wolobougou au cinéma La Cascade.

De Camille Varenne, en présence de la réalisatrice. Dans le cadre de la 13ème édition du festival Au cinéma pour les Droits Humains.

Par Amnesty International Groupe Martigues.



Samedi 14 mars de 17h à 19h Concert opéra Jazz Blues au site Picasso par l’association Henriette, la voix d’un ange .



Vendredi 20 mars de 14h à 16h Atelier mémoire et sensorialité spécial femmes savantes. Maison de la vie Associative.

Et si vos sens devenaient vos meilleurs alliés pour stimuler votre mémoire?

Par l’association Odyssens. .

Discover the program for Women’s Day in Martigues. Exhibitions, conferences, walks, shows… A rich and varied program.

