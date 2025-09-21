Journée italienne étang de pêche Illhaeusern

Journée italienne étang de pêche Illhaeusern dimanche 21 septembre 2025.

Journée italienne étang de pêche

Illhaeusern Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 11:30:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Profitez d’un moment de détente et de pêche lors de la Journée spéciale Italie à l’étang d’Illhaeusern ! Sur réservation uniquement. .

Illhaeusern 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 6 09 23 93 09 amicale.spguemar@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée italienne étang de pêche Illhaeusern a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr