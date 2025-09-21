Journée italienne étang de pêche Illhaeusern
Journée italienne étang de pêche Illhaeusern dimanche 21 septembre 2025.
Journée italienne étang de pêche
Illhaeusern Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-09-21 11:30:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Profitez d’un moment de détente et de pêche lors de la Journée spéciale Italie à l’étang d’Illhaeusern ! Sur réservation uniquement. .
Illhaeusern 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 6 09 23 93 09 amicale.spguemar@gmail.com
