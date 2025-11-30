Journée Jambalaya concert Coulisse Quartet Salle Jean Giono Montségur-sur-Lauzon
Journée Jambalaya concert Coulisse Quartet
Salle Jean Giono 117 le village Montségur-sur-Lauzon Drôme
Tarif : 42 – 42 – EUR
repas+concert
Début : 2025-11-30 12:00:00
fin : 2025-11-30 17:30:00
2025-11-30
Les Amis du Jazz traditionnel vous propose une Journée louisianaise avec repas jambalaya et concert du groupe Coulisse Quartet
Salle Jean Giono 117 le village Montségur-sur-Lauzon 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 08 25 07 amisdujazztraditionnel@gmail.com
English :
Les Amis du Jazz traditionnel invites you to a Louisiana Day with a jambalaya meal and a concert by the Coulisse Quartet
German :
Die Freunde des traditionellen Jazz laden Sie zu einem Louisiana-Tag mit Jambalaya-Essen und einem Konzert der Gruppe Coulisse Quartet ein
Italiano :
Gli Amici del Jazz Tradizionale organizzano una Giornata della Louisiana con una cena a base di jambalaya e un concerto del Quartetto Coulisse
Espanol :
Los Amigos del Jazz Tradicional organizan un Día de Luisiana con una comida jambalaya y un concierto del Cuarteto Coulisse
L’événement Journée Jambalaya concert Coulisse Quartet Montségur-sur-Lauzon a été mis à jour le 2025-11-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes