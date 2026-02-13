Journée japonisante 2026 Maison des Langues Le Mans

Journée japonisante 2026

Maison des Langues 20 Avenue René Laennec Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 09:00:00

fin : 2026-04-08 22:00:00

Date(s) :

2026-04-08

La Journée japonisante revient pour une quatrième édition à Le Mans Université ! Que vous soyez passionné par le Japon ou simplement curieux, cette journée est l’occasion parfaite pour en découvrir plus sur sa culture. Ateliers, démonstrations, dégustations, conférence…

.

Maison des Langues 20 Avenue René Laennec Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire dujp-ml@univ-lemans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Japan Day is back for a fourth year at Le Mans Université! Whether you’re passionate about Japan or simply curious, this day is the perfect opportunity to discover more about its culture. Workshops, demonstrations, tastings, lectures?

L’événement Journée japonisante 2026 Le Mans a été mis à jour le 2026-02-13 par CDT72