Journée Jardins et Paysages – Campagne, 6 juin 2025 09:00, Campagne.

Dordogne

Journée Jardins et Paysages Château de Campagne Campagne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 09:00:00

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

9H Journée « Jardins et Paysages » au domaine départemental de Campagne. Au programme visite guidée, ateliers et stands toute la journée. Repas sur inscription.

Programme de la journée « Jardins et Paysages », stands, ateliers, exposants et visites.

8h30-9h00 Café et visite des stands partenaires

9H Ouverture de la journée

9h30-10h00:Revisitons les éléments paysagers identitaires de la Dordogne

10h00-11h45 Trouver localement vos matériaux naturels, c’est possible

11h45-12h45 Exemples d’aménagements inspirants en Dordogne

13h00-14h00 Repas sur inscription préalable (buffet)

14h00-16h30 En accès libre. Visite accompagnée du Domaine de Campagne + ateliers et stands divers

Inscription obligatoire avant le 25 mai

Renseignements au 05 53 06 82 70 .

Château de Campagne

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 82 70 cd24.villesetvillagesfleuris@dordogne.fr

English :

9H « Gardens and Landscapes » day at the Domaine Départemental de Campagne. Guided tour, workshops and stands all day. Meals on request.

German :

9H Tag « Gärten und Landschaften » auf der Domaine départemental de Campagne. Auf dem Programm stehen geführte Besichtigungen, Workshops und Stände den ganzen Tag über. Essen auf Anmeldung.

Italiano :

9H Giornata « Giardini e paesaggi » al Domaine Départemental de Campagne. Visita guidata, laboratori e stand per tutto il giorno. Pranzo disponibile su iscrizione.

Espanol : Journée Jardins et Paysages

9H Jornada « Jardines y Paisajes » en el Domaine Départemental de Campagne. Visita guiada, talleres y stands durante todo el día. Almuerzo disponible previa inscripción.

L’événement Journée Jardins et Paysages Campagne a été mis à jour le 2025-05-08 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère