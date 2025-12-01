Journée jeu à la bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire Paris
Journée jeu à la bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire Paris mercredi 10 décembre 2025.
Participez en famille à deux journées festives autour de notre sélection de jeux de société ! Evènements animés par les bibliothécaires.
Le jeu est à l’honneur à la bibliothèque Aimé Césaire !
Le mercredi 10 décembre 2025
Le samedi 13 décembre 2025
de 15h00 à 18h00
gratuit Tout public. A partir de 8 ans.
Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris
Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)
Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)
Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr