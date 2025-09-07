Journée jeu brick like this LEGO Le chat chouette des jeux Pertuis
Journée jeu brick like this LEGO
Dimanche 7 septembre 2025 de 10h à 23h. Le chat chouette des jeux 125 rue colbert Pertuis Vaucluse
Tarif : – – 3 EUR
Début : 2025-09-07 10:00:00
fin : 2025-09-07 23:00:00
2025-09-07
Venez jouer au bar à jeux avec une démo du jeu de lego BRICK LIKE THIS pour une construction coopérative.
Ce jeu nécessite travail d’équipe et communication pour permettre , brique après brique , de construire la forme la plus similaire pour remporter la victoire tout en lutant contre le temps et les challenges alors venez le tester )
Animation de 10h à 23h .
Le chat chouette des jeux 125 rue colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 contact.lechatchouettedesjeux@gmail.com
English :
Come and play at the games bar with a demo of the lego game BRICK LIKE THIS for cooperative construction.
German :
Spielen Sie in der Spielbar mit einer Demo des Lego-Spiels BRICK LIKE THIS zum kooperativen Bauen.
Italiano :
Venite a giocare al bar dei giochi con una dimostrazione del gioco lego BRICK LIKE THIS per una costruzione cooperativa.
Espanol :
Ven a jugar al bar de juegos con una demo del juego de lego BRICK LIKE THIS para construir en cooperativo.
