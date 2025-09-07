Journée jeu brick like this LEGO Le chat chouette des jeux Pertuis

Journée jeu brick like this LEGO

Dimanche 7 septembre 2025 de 10h à 23h. Le chat chouette des jeux 125 rue colbert Pertuis Vaucluse

Tarif : – – 3 EUR

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 23:00:00

Venez jouer au bar à jeux avec une démo du jeu de lego BRICK LIKE THIS pour une construction coopérative.

Ce jeu nécessite travail d’équipe et communication pour permettre , brique après brique , de construire la forme la plus similaire pour remporter la victoire tout en lutant contre le temps et les challenges alors venez le tester )



Animation de 10h à 23h .

Le chat chouette des jeux 125 rue colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 contact.lechatchouettedesjeux@gmail.com

English :

Come and play at the games bar with a demo of the lego game BRICK LIKE THIS for cooperative construction.

German :

Spielen Sie in der Spielbar mit einer Demo des Lego-Spiels BRICK LIKE THIS zum kooperativen Bauen.

Italiano :

Venite a giocare al bar dei giochi con una dimostrazione del gioco lego BRICK LIKE THIS per una costruzione cooperativa.

Espanol :

Ven a jugar al bar de juegos con una demo del juego de lego BRICK LIKE THIS para construir en cooperativo.

