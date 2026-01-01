Journée Jeune talents chinois Bambouseraie Vesoul
Journée Jeune talents chinois Bambouseraie Vesoul vendredi 30 janvier 2026.
Journée Jeune talents chinois
Bambouseraie 16 rue de Docteur Courvoisier Vesoul Haute-Saône
Début : 2026-01-30 10:50:00
fin : 2026-01-30
2026-01-30
10h Table ronde sous la bambouseraie
22h30 Soirée + jeu sous la bambouseraie .
Bambouseraie 16 rue de Docteur Courvoisier Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 15 25 44 direction.vesoul@gmail.com
English : Journée Jeune talents chinois
L’événement Journée Jeune talents chinois Vesoul a été mis à jour le 2026-01-22 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL