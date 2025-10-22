Journée Jeunes Sévérac d’Aveyron
Journée Jeunes Sévérac d’Aveyron mercredi 22 octobre 2025.
Moulin de Thibaut Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Mercredi 29 octobre
Début : Mercredi 2025-10-22
fin : 2025-10-22
2025-10-22 2025-10-29
Une journée pour les jeunes à Croc’Loisirs pendant les vacances de la Toussaint !
2 dates à retenir pour les vacances
Mercredi 22 octobre Rendez-vous au lac de la Cisba à 9h, retour au Centre de Loisirs à 17h
Matin Course d’orientation
Après-midi Projection de film
Tarif 5 €
Mardi 29 octobre Rendez-vous au Centre de Loisirs à 9h, retour au gymnase à 17h
Matin Rallye photo et Troc patate
Après-midi Bouncer ball et tir à l’rac
Tarif 10 €
N’oubliez pas d’apporter le pique-nique.
Moulin de Thibaut Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 62 36 jeunes.frseverac@gmail.com
English :
A day out for youngsters at Croc’Loisirs during the All Saints’ Day vacations!
German :
Ein Tag für Jugendliche in Croc’Loisirs während der Allerheiligenferien!
Italiano :
Una giornata per i giovani al Croc’Loisirs durante le vacanze di Ognissanti!
Espanol :
Una jornada para los jóvenes en Croc’Loisirs durante las vacaciones de Todos los Santos
