Journée Jeunes Sévérac d’Aveyron

Journée Jeunes Sévérac d’Aveyron mercredi 22 octobre 2025.

Journée Jeunes

Moulin de Thibaut Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

Mercredi 29 octobre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-29

Une journée pour les jeunes à Croc’Loisirs pendant les vacances de la Toussaint !

2 dates à retenir pour les vacances

Mercredi 22 octobre Rendez-vous au lac de la Cisba à 9h, retour au Centre de Loisirs à 17h

Matin Course d’orientation

Après-midi Projection de film

Tarif 5 €

Mardi 29 octobre Rendez-vous au Centre de Loisirs à 9h, retour au gymnase à 17h

Matin Rallye photo et Troc patate

Après-midi Bouncer ball et tir à l’rac

Tarif 10 €

N’oubliez pas d’apporter le pique-nique.

Journée Jeunes proposées par l’Espace Jeunes de Sévérac d’Aveyron. 10 .

Moulin de Thibaut Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 62 36 jeunes.frseverac@gmail.com

English :

A day out for youngsters at Croc’Loisirs during the All Saints’ Day vacations!

German :

Ein Tag für Jugendliche in Croc’Loisirs während der Allerheiligenferien!

Italiano :

Una giornata per i giovani al Croc’Loisirs durante le vacanze di Ognissanti!

Espanol :

Una jornada para los jóvenes en Croc’Loisirs durante las vacaciones de Todos los Santos

L’événement Journée Jeunes Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2025-10-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)