Journée Jeunesse et Territoires 400 ans de la Marine à Guérigny Site des Forges royales Guérigny

Guérigny

Journée Jeunesse et Territoires 400 ans de la Marine à Guérigny

Site des Forges royales Impasse des Câbles Guérigny Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 09:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Visite du musée “Forges et Marines”

L’association des AVG (Amis du Vieux Guérigny) ouvre exceptionnellement pour cette journée J&T. L’entrée sera libre et gratuite pour l’ensemble des visiteurs. L’ouverture, la surveillance et les visites seront assurées par les membres des AVG.

Activités sportives

Trois activités sportives et ludiques en extérieur sont organisées durant cette journée

• Stand Basket 3×3 organisé, encadré et animé par le club de basket de Guérigny/Urzy (activité organisée sur demande de la Fédération Nationale)

• Stand “course d’équipage liés” organisé, encadré et animé par les élèves de la classe de BTS 2 SAM du CSND (Centre Scolaire Notre-Dame)

• “Course d’orientation/découverte du site” organisée, encadrée et animée par les élèves de la classe de BTS 2 SAM du CSND (Centre Scolaire Notre-Dame), avec participation des marins volontaires

Activités découverte de la Marine

Des activités de découverte de la Marine se tiendront salle Olympe de Gouges, espace La Fayette et en extérieur

• Stand atelier FAMAS animé par les PMM (Préparation Militaire Marine) de Nevers et Auxerre avec projection de film et photos des “périodes bloquées” sur Brest de ces mêmes PMM (Salle Olympe de Gouges)

• Stand Cartes Marines animé par la PMM d’Auxerre (espace La Fayette)

• Stand Matelotage animé par les 2 PMM et l’équipage du RPC Esterel (espace La Fayette)

• Stand “équipements Marine” (pompier lourd; plongée; lance amarre…) animé par l’équipage du Remorqueur Esterel venu de Toulon (espace La Fayette)

• Stand du Service du Commissariat aux Armées de Bourges/Avord (espace La Fayette)

• Projection du film sur les 400 ans de la Marine en extérieur (sur la place d’armes de l’amiral de Grasse)

• PROCAR CIRFA Marine Dijon (en extérieur)

• Présence d’élèves pilotes de l’Aéronautique Navale du détachement aéro de la BA702 Avord

• Animation Cornes de brume par Raoul de la Roche Aymon, avec entre autres, celle du paquebot France, dont les ancres ont été réalisées à Guérigny. (Musée Forges et Marines)

Autres stands

Plusieurs associations, organismes et un industriel se sont associés à cette journée J&T

• Stand ARQUUS avec 2 véhicules (transport et blindé) (en extérieur)

• Stand du HOC (Historic Overlord Club) avec 2 véhicules (de type Jeep 2nde guerre mondiale) (espace La Fayette)

• Stand ONAC création du buste de M. Benoit BARBOTIN (inventeur du dispositif utilisé pour remonter les chaînes d’ancre qui porte son nom et qui fut conçu à Guérigny au XIXe siècle) par la sculptrice Nacera KAINOU devant le public présent ce jour dans les Forges royales

• Stand ONaCVG (espace La Fayette)

• Stand Association Philatélique de Nevers dans le cadre de l’émission du timbre des 400 ans de la Marine (espace La Fayette)

• Stand Fondation du Patrimoine (espace La Fayette)

• Stand CSND (espace La Fayette) et diverses activités proposées par les élèves de la classe de BTS 2 SAM du CSND

Conférence Marine

À 16h00, conférence au théâtre des Forges royales) de l’amiral Jean-François BAUD témoignages de sous-mariniers nivernais .

Ces évènements auront lieu en présence du Vice Amiral Nicolas Lambropoulos, chargé de mission auprès du Major général de la Marine dans le cadre des relations internationales. .

Site des Forges royales Impasse des Câbles Guérigny 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 78 50 etat.civil@ville-guerigny.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée Jeunesse et Territoires 400 ans de la Marine à Guérigny

L’événement Journée Jeunesse et Territoires 400 ans de la Marine à Guérigny Guérigny a été mis à jour le 2026-05-20 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges