Journée jeux à la médiathèque Médiathèque Les Maximes La Rochefoucauld-en-Angoumois

Journée jeux à la médiathèque

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Journée jeux à la découverte des Kapla (jeux de construction), du jeu de plateau Destination Charente, de coloriages et d’un puzzle à l’effigie d’un château.

Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 09 85 mediathque@larochefoucauldenangoumois.fr

English :

Games day featuring Kapla (construction games), the Destination Charente board game, coloring and a castle puzzle.

German :

Spieltag: Entdecken Sie Kapla (Konstruktionsspiele), das Brettspiel Destination Charente, Ausmalbilder und ein Puzzle mit dem Bild eines Schlosses.

Italiano :

Giornata di giochi con Kapla (giochi di costruzione), gioco da tavolo Destination Charente, colorazione e puzzle con un castello.

Espanol :

Día de juegos con Kapla (juegos de construcción), el juego de mesa Destino Charente, colorear y un rompecabezas con un castillo.

