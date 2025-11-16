Journée Jeux de Société rue des voituriers Archiac
Journée Jeux de Société rue des voituriers Archiac dimanche 16 novembre 2025.
Journée Jeux de Société
rue des voituriers Maison du temps libre Archiac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Le comité des fêtes d’Archiac vous propose une journée jeux de société.
.
rue des voituriers Maison du temps libre Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 37 70 13
English :
The Archiac Festival Committee invites you to a day of board games.
German :
Das Festkomitee von Archiac bietet Ihnen einen Tag mit Gesellschaftsspielen an.
Italiano :
Il Comitato del Festival di Archiac organizza una giornata dedicata ai giochi da tavolo.
Espanol :
El Comité del Festival de Archiac organiza una jornada de juegos de mesa.
L’événement Journée Jeux de Société Archiac a été mis à jour le 2025-11-12 par Offices de Tourisme de Jonzac