Journée Jeux de Société rue des voituriers Archiac

Journée Jeux de Société

rue des voituriers Maison du temps libre Archiac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 14:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Le comité des fêtes d’Archiac vous propose une journée jeux de société.

rue des voituriers Maison du temps libre Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 37 70 13

English :

The Archiac Festival Committee invites you to a day of board games.

German :

Das Festkomitee von Archiac bietet Ihnen einen Tag mit Gesellschaftsspielen an.

Italiano :

Il Comitato del Festival di Archiac organizza una giornata dedicata ai giochi da tavolo.

Espanol :

El Comité del Festival de Archiac organiza una jornada de juegos de mesa.

L’événement Journée Jeux de Société Archiac a été mis à jour le 2025-11-12 par Offices de Tourisme de Jonzac