Journée Jeux de Société rue des voituriers Archiac

Journée Jeux de Société

rue des voituriers Maison du temps libre Archiac Charente-Maritime

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Début : 2026-01-18 14:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Le comité des fêtes d’Archiac vous propose une journée jeux de société avec une participation d’un euro.

rue des voituriers Maison du temps libre Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 37 70 13

English :

Archiac’s Comité des fêtes is organizing a board games day, with a one-euro entry fee.

