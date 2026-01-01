Journée Jeux de Société rue des voituriers Archiac
Journée Jeux de Société rue des voituriers Archiac dimanche 18 janvier 2026.
Journée Jeux de Société
rue des voituriers Maison du temps libre Archiac Charente-Maritime
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Début : 2026-01-18 14:00:00
fin : 2026-01-18
2026-01-18
Le comité des fêtes d’Archiac vous propose une journée jeux de société avec une participation d’un euro.
rue des voituriers Maison du temps libre Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 37 70 13
English :
Archiac’s Comité des fêtes is organizing a board games day, with a one-euro entry fee.
