Journée Jeux de société et tartiflette La Loupe

La Loupe Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-24 14:30:00
Venez vous réchauffer entre jeux de société et tartiflette, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire   lesmeeplesdesainteliph@gmail.com

English :

Come and warm up with board games and tartiflette, in a warm and friendly atmosphere.

