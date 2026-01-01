Journée Jeux de société et tartiflette

La Loupe Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Venez vous réchauffer entre jeux de société et tartiflette, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

15 .

La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lesmeeplesdesainteliph@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and warm up with board games and tartiflette, in a warm and friendly atmosphere.

L’événement Journée Jeux de société et tartiflette La Loupe a été mis à jour le 2026-01-10 par OTs DU PERCHE