Journée jeux de société Médiathèque Loctudy
Journée jeux de société Médiathèque Loctudy mercredi 15 avril 2026.
Loctudy
Journée jeux de société
Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Animation de jeux de société à la médiathèque de Loctudy. Entrée libre et gratuite. .
Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 98 57
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English : Journée jeux de société
L’événement Journée jeux de société Loctudy a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Destination Pays Bigouden
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