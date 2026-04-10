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Journée jeux de société Médiathèque Loctudy

Journée jeux de société Médiathèque Loctudy mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 71 Rue Sébastien Guiziou

Ville : 29750 Loctudy

Département : Finistère

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Tarif :

Loctudy

Journée jeux de société

Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

Animation de jeux de société à la médiathèque de Loctudy. Entrée libre et gratuite.   .

Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 98 57 

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English : Journée jeux de société

L’événement Journée jeux de société Loctudy a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Destination Pays Bigouden

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