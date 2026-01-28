Journée jeux de société Espace Jeunesse Nyons

Journée jeux de société

Espace Jeunesse 1 avenue Frédéric Mistral Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

Date(s) :

2026-02-14

3e édition de la journée jeux de société organisée par les jeunes de l’Espace Jeunesse.

Au programme jouer et rire autour de notre passion les jeux de société !

.

Espace Jeunesse 1 avenue Frédéric Mistral Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 18 36 espacejeunessenyons@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3rd edition of the board games day organized by the young people of the Espace Jeunesse.

Play and laugh about our passion: board games!

L’événement Journée jeux de société Nyons a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale