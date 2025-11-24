Journée jeux de société Mairie Saint-Crespin
Mairie 42 route de la Scie Saint-Crespin Seine-Maritime
L’association Saint Crespin Loisirs vous invite à participer à une journée jeux de société traditionnels. Rejoignez nous pour un moment de convivialité. .
Mairie 42 route de la Scie Saint-Crespin 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 15 91 35 86 Saintcrespinloisirs@orange.fr
