Journée jeux de société Saint-Front-sur-Nizonne
Journée jeux de société Saint-Front-sur-Nizonne dimanche 30 novembre 2025.
Journée jeux de société
Salle des fêtes Saint-Front-sur-Nizonne Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Jeux de société, jeux en bois, jeux de cartes, jeux pour toute la famille. Vente de gâteaux et boissons sur place.
15h tournoi SKYJO sur réservation (limité à 24 personnes).
Salle des fêtes Saint-Front-sur-Nizonne 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 55 84 69
English : Journée jeux de société
Board games, wooden games, card games, games for all the family. Cakes and drinks on sale.
3pm: SKYJO tournament (limited to 24 people).
