Journée jeux de société route du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-14 22:00:00
2026-03-14
Envie de passer un moment à jouer? Entre amis ou en famille, que vous soyez un expert ou un(e) débutant(e), n’hésitez pas à venir passez un bon moment!
Snack et buvette sur place.
Organisé par l’Association Xtrem Nord.
route du Bagnol Espace du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Want to spend some time playing? With friends or family, whether you’re an expert or a beginner, don’t hesitate to come and have a good time!
Snacks and refreshments on site.
Organized by Association Xtrem Nord.
