Journée jeux de société route du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse

Journée jeux de société

route du Bagnol Espace du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse Drôme

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

2026-03-14

Envie de passer un moment à jouer? Entre amis ou en famille, que vous soyez un expert ou un(e) débutant(e), n’hésitez pas à venir passez un bon moment!

Snack et buvette sur place.

Organisé par l’Association Xtrem Nord.

route du Bagnol Espace du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Want to spend some time playing? With friends or family, whether you’re an expert or a beginner, don’t hesitate to come and have a good time!

Snacks and refreshments on site.

Organized by Association Xtrem Nord.

L’événement Journée jeux de société Saint-Michel-sur-Savasse a été mis à jour le 2026-03-09 par Valence Romans Tourisme