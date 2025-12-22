Journée Jeux de société, Val d’Oust

Journée Jeux de société

L’Association Quilymandjaro organise une journée jeux de société. Venez avec votre pique-nique et vos jeux favoris. A partir de 12h. .

Salle des fêtes Val d’Oust 56800 Morbihan Bretagne +33 6 28 06 41 74

