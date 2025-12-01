Journée jeux en famille. Festival itinérant familles bâtisseuses Soumensac

Journée jeux en famille. Festival itinérant familles bâtisseuses Soumensac dimanche 14 décembre 2025.

Salle des fêtes Soumensac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14

2025-12-14

Jeux. Tout public
Une multitude de jeux de constructions en partenariat avec le café associatif le Local
Entrée libre buvette et petite restauration sur place   .

Salle des fêtes Soumensac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 43 75 01 

