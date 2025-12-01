Journée jeux en famille. Festival itinérant familles bâtisseuses Soumensac
Journée jeux en famille. Festival itinérant familles bâtisseuses Soumensac dimanche 14 décembre 2025.
Journée jeux en famille. Festival itinérant familles bâtisseuses
Salle des fêtes Soumensac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Jeux. Tout public
Une multitude de jeux de constructions en partenariat avec le café associatif le Local
Entrée libre buvette et petite restauration sur place .
Salle des fêtes Soumensac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 43 75 01
English : Journée jeux en famille. Festival itinérant familles bâtisseuses
L’événement Journée jeux en famille. Festival itinérant familles bâtisseuses Soumensac a été mis à jour le 2025-11-27 par OT du Pays de Duras CDT47