Journée jeux en famille. Festival itinérant familles bâtisseuses Soumensac

Journée jeux en famille. Festival itinérant familles bâtisseuses

Salle des fêtes Soumensac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Jeux. Tout public

Une multitude de jeux de constructions en partenariat avec le café associatif le Local

Entrée libre buvette et petite restauration sur place .

Salle des fêtes Soumensac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 43 75 01

