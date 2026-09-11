journée jeux en Famille Centre Frederi Mistral Maillane

Informations pratiques

Maillane

journée jeux en Famille

Samedi 10 octobre 2026 de 14h à 19h. Centre Frederi Mistral Avenue Lamartine Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-10 19:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Journée jeux en Famille.

BD, robotique, VR, jeux sensoriels, bois, société, Mario Kart, Jeux vidéos.

Journée Jeux en Famille



Le samedi 10 octobre 2026, de 14h à 19h, le Centre Frederi Mistral de Maillane accueillera la Journée Jeux en Famille, organisée par la Mairie de Maillane, l’Espace Jeunes et la Bibliothèque-Ludothèque du Lézard.

Une après-midi festive et conviviale, ouverte à tous, avec de nombreuses animations :



Au Programme :

Jeux vidéos et rétro gaming

Jeux de société

Jeux en bois

Jeux sensoriels







Entrée libre et gratuite, buvette et restauration disponibles sur place.

Venez en famille ou entre amis pour partager un moment de jeu, de découverte et de bonne humeur ! .

Centre Frederi Mistral Avenue Lamartine Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 66 90 bibliotheque@maillane.fr

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English :

Family Game Day.

Comic books, robotics, VR, sensory games, wood, board games, Mario Kart, video games.

L’événement journée jeux en Famille Maillane a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence