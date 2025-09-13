Journée jeux en famille Passy

230 rue des 3 puits Passy Saône-et-Loire

Début : 2025-09-13 13:00:00

fin : 2025-09-13 21:00:00

2025-09-13

Venez en solo, en famille ou entre amis vous détendre, rire et jouer à Passy!

Il y aura des jeux en bois, des spectacles, un concert et de quoi vous substanter…

13h: ouverture des portes

Toute la journée: Bulles géantes, atelier chau-chouettes, jeux en bois pour les petits et pour les grands, pizzas au feu de bois, buvette, gâteaux

15h30: Balbat jonglerie musique et beurdineries

17h30: Flûte alors ! conférence théâtrale loufoque

20h: Griffure chanson contemporaine, musique inventive .

230 rue des 3 puits Passy 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté beurdinoirproduction@gmail.com

