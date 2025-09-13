Journée jeux en famille Passy
Journée jeux en famille
230 rue des 3 puits Passy Saône-et-Loire
Début : 2025-09-13 13:00:00
fin : 2025-09-13 21:00:00
2025-09-13
Venez en solo, en famille ou entre amis vous détendre, rire et jouer à Passy!
Il y aura des jeux en bois, des spectacles, un concert et de quoi vous substanter…
13h: ouverture des portes
Toute la journée: Bulles géantes, atelier chau-chouettes, jeux en bois pour les petits et pour les grands, pizzas au feu de bois, buvette, gâteaux
15h30: Balbat jonglerie musique et beurdineries
17h30: Flûte alors ! conférence théâtrale loufoque
20h: Griffure chanson contemporaine, musique inventive .
230 rue des 3 puits Passy 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté beurdinoirproduction@gmail.com
