JOURNÉE JEUX Ganties
JOURNÉE JEUX Ganties vendredi 1 mai 2026.
Ganties
JOURNÉE JEUX
SALLE DES FÊTES Ganties Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 16:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
On ne travaille pas, alors jouons ensemble !
Journée jeux à Ganties
Entrée libre
On ne travaille pas… alors jouons ensemble !
Ramène ton jeu préféré et viens partager un moment convivial
16h Jeux d’extérieur pour petits et grands
Amateurs de pétanque ? Pensez à apporter vos boules !
18h Apéro partagé
Chacun apporte un petit quelque chose à boire et à grignoter on papote et on rigole !
19h Jeux de société
Parties de belote
Coin des petits
Le tout dans la convivialité et la bonne humeur ! .
SALLE DES FÊTES Ganties 31160 Haute-Garonne Occitanie lesagitesducomminges@gmail.com
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English :
We’re not working, so let’s play together!
L’événement JOURNÉE JEUX Ganties a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE