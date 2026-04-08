Ganties

JOURNÉE JEUX

SALLE DES FÊTES Ganties Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 16:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

On ne travaille pas, alors jouons ensemble !

Journée jeux à Ganties

Entrée libre

On ne travaille pas… alors jouons ensemble !

Ramène ton jeu préféré et viens partager un moment convivial

16h Jeux d’extérieur pour petits et grands

Amateurs de pétanque ? Pensez à apporter vos boules !

18h Apéro partagé

Chacun apporte un petit quelque chose à boire et à grignoter on papote et on rigole !

19h Jeux de société

Parties de belote

Coin des petits

Le tout dans la convivialité et la bonne humeur ! .

SALLE DES FÊTES Ganties 31160 Haute-Garonne Occitanie lesagitesducomminges@gmail.com

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English :

We’re not working, so let’s play together!

L’événement JOURNÉE JEUX Ganties a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE