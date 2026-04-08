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JOURNÉE JEUX Ganties

JOURNÉE JEUX Ganties vendredi 1 mai 2026.

Adresse : SALLE DES FÊTES

Ville : 31160 Ganties

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Ganties

JOURNÉE JEUX

SALLE DES FÊTES Ganties Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 16:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

On ne travaille pas, alors jouons ensemble !
Journée jeux à Ganties

Entrée libre

On ne travaille pas… alors jouons ensemble !
Ramène ton jeu préféré et viens partager un moment convivial

16h Jeux d’extérieur pour petits et grands
Amateurs de pétanque ? Pensez à apporter vos boules !

18h Apéro partagé
Chacun apporte un petit quelque chose à boire et à grignoter on papote et on rigole !

19h Jeux de société
Parties de belote
Coin des petits

Le tout dans la convivialité et la bonne humeur !   .

SALLE DES FÊTES Ganties 31160 Haute-Garonne Occitanie   lesagitesducomminges@gmail.com

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English :

We’re not working, so let’s play together!

L’événement JOURNÉE JEUX Ganties a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE