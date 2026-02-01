Journée jeux Place de l’Église La Chapelle-Launay
Journée jeux
Place de l’Église Capel’lien La Chapelle-Launay Loire-Atlantique
Début : 2026-02-19 10:00:00
fin : 2026-02-19 21:30:00
2026-02-19
Programme de la journée jeux au Capel’lien
– Matins Pitchouns jeux pour les 0-5 ans 10h 11h30
– Jeux de société intergénérationnels 14h30 18h30
– Tournoi de Skyjo (inscription recommandée) 15h 16h30
– Soirée découverte Jeux Ludik Ouest (à partir de 13 ans, inscription recommandée) 19h30 21h30 .
Place de l’Église Capel’lien La Chapelle-Launay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire tierslieu@lachapellelaunay.fr
