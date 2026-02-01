Journée jeux Place de l’Église La Chapelle-Launay

Journée jeux

Place de l’Église Capel’lien La Chapelle-Launay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 10:00:00

fin : 2026-02-19 21:30:00

Date(s) :

2026-02-19

Programme de la journée jeux au Capel’lien

– Matins Pitchouns jeux pour les 0-5 ans 10h 11h30

– Jeux de société intergénérationnels 14h30 18h30

– Tournoi de Skyjo (inscription recommandée) 15h 16h30

– Soirée découverte Jeux Ludik Ouest (à partir de 13 ans, inscription recommandée) 19h30 21h30 .

Place de l’Église Capel’lien La Chapelle-Launay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire tierslieu@lachapellelaunay.fr

