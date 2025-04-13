Journée jeux La Rochette

Journée jeux La Rochette dimanche 13 avril 2025.

Journée jeux

Château de La Rochette La Rochette Charente

Début : Dimanche 2025-04-13 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-04-13 2025-05-11 2025-05-18 2025-06-22 2025-10-12 2025-11-09 2025-12-07

Journée jeux avec les Ludistes charentais à La Rochette.

Château de La Rochette La Rochette 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 29 45 11

English :

Games day with the Charente Ludists at La Rochette.

German :

Spieletag mit den Ludistes charentais in La Rochette.

Italiano :

Giornata di giochi con i Ludisti della Charente a La Rochette.

Espanol :

Jornada de juegos con los ludistas de Charente en La Rochette.

