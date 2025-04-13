Journée jeux La Rochette
Journée jeux La Rochette dimanche 13 avril 2025.
Journée jeux
Château de La Rochette La Rochette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-04-13 10:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
Date(s) :
2025-04-13 2025-05-11 2025-05-18 2025-06-22 2025-10-12 2025-11-09 2025-12-07
Journée jeux avec les Ludistes charentais à La Rochette.
.
Château de La Rochette La Rochette 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 29 45 11
English :
Games day with the Charente Ludists at La Rochette.
German :
Spieletag mit den Ludistes charentais in La Rochette.
Italiano :
Giornata di giochi con i Ludisti della Charente a La Rochette.
Espanol :
Jornada de juegos con los ludistas de Charente en La Rochette.
L’événement Journée jeux La Rochette a été mis à jour le 2025-03-04 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord