Journée jeux Médiathèque Loctudy

Journée jeux

Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy Finistère

Les associations Rando Loisirs et Amicale laïque vous accueillent pour une journée consacrée aux jeux de société. .

