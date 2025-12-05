Journée jeux Médiathèque Loctudy
Journée jeux Médiathèque Loctudy mercredi 10 décembre 2025.
Journée jeux
Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy Finistère
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
2025-12-10
Les associations Rando Loisirs et Amicale laïque vous accueillent pour une journée consacrée aux jeux de société. .
Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy 29750 Finistère Bretagne
