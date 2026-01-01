Journée jeux niveau expert à Sézanne Salle de la Femme sans Tête Sézanne

Journée jeux niveau expert à Sézanne

Salle de la Femme sans Tête 7 Rue de Broyes Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 14:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

L’association de A à Jeux propose sa première journée expert de l’année le dimanche 11 janvier 2026 à partir de 14h à la salle de la Femme sans Tête dee Sézanne.Tout public

L’association de A à Jeux propose sa première journée expert de l’année le dimanche 11 janvier 2026 à partir de 14h à la salle de la Femme sans Tête de Sézanne. .

Salle de la Femme sans Tête 7 Rue de Broyes Sézanne 51120 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée jeux niveau expert à Sézanne

The de A à Jeux association is holding its first expert day of the year on Sunday January 11, 2026 from 2pm at the Salle de la Femme sans Tête in Sézanne.

L’événement Journée jeux niveau expert à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme de Sézanne et sa région