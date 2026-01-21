Journée jeux parents enfants Place du Vally Guingamp
Journée jeux parents enfants
Place du Vally Maison du Vally Guingamp Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-08 10:00:00
fin : 2026-02-08 17:00:00
2026-02-08
Venez partager un moment convivial autour d’une activité avec votre enfant ! De quelques mois à 4 ans. Au programme une journée jeux à partager avec vos enfants. Proposé par l’école Diwan de Guingamp. Pas besoin de parler breton pour venir. .
Place du Vally Maison du Vally Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 89 16 63 86
