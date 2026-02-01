Journée jeux Rue de l’Ingénieur Jean Bertin Saulieu

Journée jeux

Rue de l'Ingénieur Jean Bertin Espace Saulieu Côte-d'Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Venez passé une journée jeux en famille avec des jeux diverses (jeux de société, motricité, sensoriel, … Buvette sur place. repas sur place possible .

Rue de l’Ingénieur Jean Bertin Espace Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43 centre-social@saulieu-morvan.fr

