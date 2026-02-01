Journée jeux Rue de l’Ingénieur Jean Bertin Saulieu
Journée jeux Rue de l’Ingénieur Jean Bertin Saulieu mercredi 25 février 2026.
Journée jeux
Rue de l’Ingénieur Jean Bertin Espace Saulieu Côte-d’Or
Gratuit
Début : 2026-02-25 10:00:00
fin : 2026-02-25 17:00:00
2026-02-25
Venez passé une journée jeux en famille avec des jeux diverses (jeux de société, motricité, sensoriel, … Buvette sur place. repas sur place possible .
Rue de l'Ingénieur Jean Bertin Espace Saulieu 21210 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43 centre-social@saulieu-morvan.fr
English : Journée jeux
L’événement Journée jeux Saulieu a été mis à jour le 2026-02-04 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)