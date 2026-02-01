JOURNÉE JEUX SAULIEU Espace Jean-Bertin Saulieu

Espace Jean-Bertin 17 avenue de la Gare Saulieu Côte-d’Or

Gratuit
Gratuit

Début : 2026-02-25 10:00:00
fin : 2026-02-25 17:00:00

2026-02-25

Une journée ludique pour toute la famille, enfants (de 0 à 18 ans), parents et grands-parents. Entrée libre et gratuite   .

centre-social@saulieu-morvan.fr

