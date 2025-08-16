Journée jeux vidéo Médiathèque de Tonnay-Charente Tonnay-Charente

Journée jeux vidéo

Médiathèque de Tonnay-Charente 81 rue Alsace-Lorraine Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Plongez dans un monde de poésie, de couleurs et d’émotions à travers deux jeux vidéo uniques et visuellement époustouflants Child of Light et Gris . À tester en solo, sur console Switch.

.

Médiathèque de Tonnay-Charente 81 rue Alsace-Lorraine Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 01 27

English : Video game day

Immerse yourself in a world of poetry, colour and emotion through two unique and visually stunning video games: Child of Light and Gris. Try them out solo on the Switch console.

German : Videospieltag

Tauchen Sie ein in eine Welt voller Poesie, Farben und Emotionen mit zwei einzigartigen und visuell atemberaubenden Videospielen: „Child of Light” und „Gris”. Probieren Sie sie solo auf der Switch-Konsole aus.

Italiano :

Immergetevi in un mondo di poesia, colori ed emozioni attraverso due videogiochi unici e visivamente sorprendenti: « Child of Light » e « Gris ». Disponibile solo su Switch.

Espanol :

Sumérgete en un mundo de poesía, color y emoción a través de dos videojuegos únicos y visualmente impresionantes: « Child of Light » y « Gris ». Disponibles en solitario en Switch.

L’événement Journée jeux vidéo Tonnay-Charente a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Rochefort Océan