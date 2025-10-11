Journée jeux-vidéos et projections au Renoir Cinéma Le Renoir Biscarrosse
Journée jeux-vidéos et projections au Renoir Cinéma Le Renoir Biscarrosse samedi 11 octobre 2025.
Journée jeux-vidéos et projections au Renoir
Cinéma Le Renoir 43 Rue Jules Ferry Biscarrosse Landes
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Après-midi et soirée 100 % pop culture mêlant compétition manette en main, grand écran et gourmandise.
On ouvre avec un tournoi de jeux vidéo accessible aux curieux comme aux joueurs aguerris.
Place ensuite aux vibrations d’action et de science-fiction avec Escape from the 21st Century de Yang Li, puis un interlude savoureux en partenariat avec O Deliete Biscarrosse.
La nuit se poursuit au cinéma avec Tron Ares pour un final néon et épique.
Convivialité, surprises et esprit rétro-futuriste au rendez-vous. .
Cinéma Le Renoir 43 Rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 88 76 animation@cine-bisca.fr
