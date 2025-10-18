Journée Jus de Pommes Saint-Affrique
Journée Jus de Pommes Saint-Affrique samedi 18 octobre 2025.
Journée Jus de Pommes
boulevard de Verdun Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
C’est la célèbre journée pressage de jus pour les particuliers organisée par les Vergers d’Antan à Saint-Affrique
A partir de 9h amenez vos pommes, et bouteilles, propres pour les deux et pas trop abîmées pour les pommes.
Vous pourrez les récupérer entre 15h et 17h .
boulevard de Verdun Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
English :
It’s the famous juice-pressing day for private individuals organized by Vergers d’Antan in Saint-Affrique
German :
Dies ist der berühmte Tag des Saftpressens für Privatpersonen, der von den Vergers d’Antan in Saint-Affrique organisiert wird
Italiano :
È la famosa giornata di spremitura dei succhi per i privati organizzata dai Vergers d’Antan a Saint-Affrique
Espanol :
Se trata de la famosa jornada de prensado de zumos para particulares organizada por Vergers d’Antan en Saint-Affrique
