Journée Jus de Pommes Saint-Affrique samedi 18 octobre 2025.

Journée Jus de Pommes

boulevard de Verdun Saint-Affrique Aveyron

Début : Samedi 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

C’est la célèbre journée pressage de jus pour les particuliers organisée par les Vergers d’Antan à Saint-Affrique

A partir de 9h amenez vos pommes, et bouteilles, propres pour les deux et pas trop abîmées pour les pommes.

Vous pourrez les récupérer entre 15h et 17h .

English :

It’s the famous juice-pressing day for private individuals organized by Vergers d’Antan in Saint-Affrique

German :

Dies ist der berühmte Tag des Saftpressens für Privatpersonen, der von den Vergers d’Antan in Saint-Affrique organisiert wird

Italiano :

È la famosa giornata di spremitura dei succhi per i privati organizzata dai Vergers d’Antan a Saint-Affrique

Espanol :

Se trata de la famosa jornada de prensado de zumos para particulares organizada por Vergers d’Antan en Saint-Affrique

