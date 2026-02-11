Journée La femme, du Moyen Âge… à aujourd’hui Salle polyvalente de Solignac-sur-Loire Solignac-sur-Loire

Journée La femme, du Moyen Âge… à aujourd’hui

Salle polyvalente de Solignac-sur-Loire Rue de l’Ancienne Voie Ferrée Solignac-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Programme complet pour les adultes (à partir de 12 ans).

Découvrez la place de la femme du Moyen Âge à nos jours grâce à une journée festive, le 8 mars dès 10h30 à la salle polyvalente à Solignac-sur-Loire, mêlant conférence, musique, danses et repas médiéval, organisée par l’association La Parenthèse 43.

Salle polyvalente de Solignac-sur-Loire Rue de l’Ancienne Voie Ferrée Solignac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 07 93 66 assolaparenthese43@gmail.com

English :

Discover the place of women from the Middle Ages to the present day with a festive day of lectures, music, dance and medieval food, organized by the association La Parenthèse 43, on March 8 from 10:30 am at the Salle Polyvalente in Solignac-sur-Loire.

